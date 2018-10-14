Правила стоянки и парковки автомобилей грубо нарушаются на ряде улиц Баку — дошло до того, что пожарные машины не могут выехать на вызовы из-за преградивших им дорогу машин, сообщили Sputnik Азербайджан в министерстве внутренних дел Азербайджана.

В частности, нарушения наблюдаются на улицах Исмаилбека Гутгашенлы, Бахтияра Вагабзаде, Шарифзаде Ясамальского района, а также проспекте Гара Гараева Низаминского района.

В ведомстве сообщили, что на улице Гутгашенлы, несмотря на двустороннее движение, фактически работает одна полоса. Это связано с тем, что территории перед находящимися здесь различными компаниями, медучреждениями и другими объектами используются в качестве стоянок. Причем автомобили там паркуют не параллельно, а перпендикулярно тротуару, в результате чего возникают препятствия для движения транспортных средств.

Кроме этого, на этой же территории находится здание бригады противопожарной охраны, обратившейся в Государственную дорожную полицию с жалобой на то, что пожарные машины не могут нормально передвигаться по причине незаконно припаркованных на улице автомобилей.

Исследования, проведенные на проспекте Гара Гараева, выявили, что в течение дня по этому проспекту курсирует свыше 600 автобусов. При изучении движения этих автобусов выяснилось, что большинство из них перевозит пассажиров по одному и тому же маршруту. И, поскольку автобусы принадлежат разным компаниям, они планируют различные интервалы, и порой на остановку в одно и то же время заезжает пять автобусов, сообщили в МВД АР.

При этом на этих же остановках паркуются легковые автомобили, перекрывающие доступ к тротуару, в связи с чем, автобусы вынуждены высаживать пассажиров на проезжей части.

«Это создает серьезные угрозы для безопасности пассажироперевозок. Эти же случаи наблюдаются и на улицах Бахтияра Вагабзаде, Шарифзаде в Ясамальском районе, а также других улицах и проспектах столицы», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим, Управление государственной дорожной полиции Баку призвало водителей быть дисциплинированными на дорогах и соблюдать правила стоянки и парковки. Также было отмечено, что несмотря на проведение просветительской работы с водителями, нарушающими правила парковки, существует большая необходимость в штрафах и механизме серьезного контроля.

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