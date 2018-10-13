В январе-августе текущего года отделы ЗАГСа минюста зарегистрировали в Азербайджане рождение 90 523 младенцев (в среднем, 373 младенца в день).

Об этом говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в субботу.

На каждые 1000 человек населения этот показатель составил 13,8.

Среди новорожденных 53,1 процент – мальчики, 46,9 процентов – девочки. За отчетный период также родилось 1680 близнецов и 78 тройняшек.

В настоящее время в Азербайджане, на каждую способную к деторождению женщину на протяжении всей жизни приходится рождение 1,9 ребенка.

Minval.az