На интенсивных въездных дорогах в лесных территориях Шамахинского, Исмаиллинского, Габалинского, Шекинского, Загатальского и Огузского районов Азербайджана установлены шлагбаумы.

Как передает Тренд, об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

«Считаем, что эти мероприятия предотвратят различные вмешательства в леса, и эти территории можно будет держать под постоянным контролем. Подобные меры продолжаются и в других лесных территориях Азербайджана», — говорится в сообщении.

В минэкологии также сообщили, что запланирована установка камер видеонаблюдения в самых высоких точках лесов. «Для установки камер выбираются такие места, чтобы эти камеры контролировали большую часть лесного массива. Поле обозрения камер составит 360 градусов, и они будут управляться из единого центра. Тем самым территория будет постоянно контролироваться, при выявлении посторонних лиц или обнаружении дыма поступит незамедлительная реакция», — говорится в сообщении.

Вышеуказанные меры предпринимаются с целью дальнейшего усиления охраны лесов, ограничения въезда-выезда транспортных средств и внешнего вмешательства, а также обеспечения пожарной охраны лесных территорий и профилактике.

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