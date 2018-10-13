Министерство экологии и природных ресурсов распространило официальное сообщение в связи с оползнем в Бадамдаре.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 1 октября сотрудники Национальной службы геологической разведки МЭПР провели мониторинг в зоне оползня в Бадамдаре. В ходе мониторинга были выявлены новые трещины на поверхности оползневых масс и деформирование опорной стены. Об активности в зоне оползня были проинформированы Кабинет министров и соответствующие исполнительные структуры. Сотрудники министерства организовали дежурство и регулярно проводили наблюдения.

12 октября была зафиксирована очередная активность в названной зоне оползня, опорная стена сдвинулась на 1,0-1,3 метра вниз.

Под руководством замминистра экологии и природных ресурсов Новруза Гулиева на оползневой территории в Бадамдаре был создан специальный штаб.

Как сообщили в штабе, 13 октября в 07:50 оползневые массы, придя в движение, добрались до автодороги. В 09:00 опорная стена сдвинулась на 5-7 метров вниз.

В настоящее время активность в зоне оползня продолжается. На основе организованного штабом дежурства проводятся регулярные наблюдения.

Minval.az