14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-15, днем 17-20 градусов тепла, ночью в Баку ожидается 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана 14 октября местами ожидаются дожди. В ленкяран-астаринской зоне осадки примут интенсивный характер, однако днем в большинстве районов в основном без осадков. Утром в отдельных местах ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 15-16 октября погода пройдет без осадков, в некоторых местах временами ожидаются дожди.

В отдельных северных и восточных районах осадки примут интенсивный характер. Западный ветер в отдельных местах временами с усилением. Повысится уровень воды в реках, вероятны кратковременные паводки некоторых горных рек.

Minval.az