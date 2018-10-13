В Баку в результате аварии пассажирского автобуса погиб один человек.

Как сообщила пресс-служба министерства внутренних дел, 12 октября около 22 часов на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района житель Баку Шамаддин Джафаров на пассажирском автобусе марки Daewoo маршрутной линии 208 врезался в двигавшийся впереди грузовой автомобиль марки MAN, управляемый Вугаром Эйюбовым. В результате аварии скончался находивший в задней части грузовика рабочий Эльдар Байрамов.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.

Minval.az