Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку опасная, оползневые процессы продолжаются. Об этом в субботу сказал находящийся в оползневой зоне вице-премьер Гаджибала Абуталыбов.

По словам вице-премьер, к сожалению, сюда сливаются сточные воды. «К великому сожалению, в поселке Бадамдар практически отсутствует канализационная система. Поэтому вчера были проведены обсуждения с руководителями соответствующих структур, и было принято решение о том, что ни в одном из домов в верхней части поселка проживание невозможно. Ресторан и чайхана в нижней части дороги приостановили работу, потому что они полностью расположены в оползневой зоне», — цитирует Абуталыбова Тренд.

Вице-премьер напомнил, что на данной территории также ограничено движение транспорта.

По словам Абуталыбова, Бакинскому транспортному агентству (БТА) поручено изменить схему движения пассажирских автобусов. «Появились большие трещины, глубина которых 4 и 6 метра, и они заполнены водой. Вода и глина – основные условия оползня. Делаем все возможное, и держим под контролем ситуацию во избежание каких-либо последствий», — отметил вице-премьер.

Minval.az