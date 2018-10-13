Эксперты изучают причины оползня на Бадамдарском шоссе: одной из причин считается отсутствие канализационной системы на этой территории. Об этом сказал находящийся в оползневой зоне первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Баку Эльдар Азизов,

Первый заместитель главы ИВ Баку отметил, что в этой зоне происходили оползни даже в XVIII, когда тут еще не проживало население. «Проживание людей ускорило оползневые процессы. Но связывать оползень только с отсутствием канализационной системы нельзя. Эксперты изучат ситуацию и вынесут заключение. Во всяком случае, сегодняшняя ситуация опасна, и после заключения экспертов можно будет сказать что-то конкретное», — цитирует его слова Тренд.

Он подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры безопасности. «Здесь находятся представители районной и столичной исполнительной власти, Кабмина и других соответствующих структур, установлены посты, процесс находится под наблюдением», — сказал Азизов.

По его словам, в данный момент оползневый процесс активен, а также прокомментировал ситуацию со строениями, находящимися на территории: «Эти строения не новы. Во всяком случае, ответственность должны нести и лица, давшие когда-то разрешение на строительство. В этой зоне всегда наблюдались оползни, и поэтому надо было учесть особенности здешнего ландшафта», — подчеркнул Азизов.

Отметим, что в настоящее время на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) оползневые массы сошли на асфальт.

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