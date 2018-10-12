Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев на встрече в пятницу обсудили вопрос поставок газа в Азербайджан.

«Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча А.Миллера и Р.Абдуллаева. На встрече речь шла о поставках газа в Азербайджан. На встрече было отмечено, что с 22 ноября 2017 года, когда был возобновлен экспорт газа в республику, «Газпром» поставил в Азербайджан 1,15 млрд кубометров газа. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении», — отмечается в сообщении Газпрома.

Minval.az