Попытки армянского руководства представить армяно-азербайджанский конфликт как конфликт по защите прав человека и его утверждения, что Азербайджан требует территории якобы без проживания на них армянского населения, совершенно необоснованны и являются вздором.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что Армения, вопреки уставу ООН, применив силу, оккупировала территории Азербайджана — Нагорный Карабах и семь прилегающих районов и создала на этих территориях сепаратистский режим.

«Армения совершила в отношении Азербайджана многочисленные военные преступления, преступления против человечества, сопровождавшиеся грубым нарушением международного гуманитарного права. Армения, совершив кровавую этническую чистку в отношении азербайджанской общины оккупированного ею Нагорного Карабаха и жителей прилегающих районов, открыто демонстрирует, что преследует цели незаконной аннексии этих территорий без присутствия на них местного азербайджанского населения», — сказал Гаджиев.

Заместитель завотделом Администрации Президента также сказал, что разговор Армении о правах человека в то время, когда она грубо нарушает самые первостепенные права более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, выходит за всякие политические, правовые и моральные рамки.

«Армения старается отрицать существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Также Армения ни в коем случае не позволяет построить диалог между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Фундаментальные права и свободы человека носят универсальный характер и должны применяться на равной основе без дискриминации. Как закреплено в Венской декларации 1993 года и Программе деятельности, «все права человека являются универсальными, неотделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными», — отметил Гаджиев.

По его слова, подобные претензии Армении являются не чем иным, как сокрытием захватнической политики, созданием не соответствующего действительности впечатления о реальном положении дел и попытками отвлечь внимание международной общественности от факта агрессии Армении в отношении Азербайджана и военной оккупации территорий Азербайджана, что является основой конфликта.

«Армения должна понять, что военная агрессия и ситуация, сопровождающаяся кровавой этнической чисткой и грубым нарушением прав человека, никогда не будет считаться легитимной. Поэтому международное сообщество единогласно принимает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах признанных на международном уровне границ. Притязания Армении на создание демократического и гражданского общества без прекращения захватнической политики и выполнения международных правовых обязательств не что иное, как просто слова», — добавил Гаджиев.

По его словам, в отличие от моноэтнического Армянского государства Азербайджан является мультикультуральным государством, обладающим инклюзивным обществом.

«Различные этнические и религиозные общины на протяжении многих веков мирно совместно живут в Азербайджане. Сегодня благодаря государственной политике эти традиции еще больше усиливаются. Согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, с выводом войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана, возвращением вынужденных переселенцев на свои родные земли может появиться возможность для совместного проживания армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в пределах территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана. А в конечном итоге в регионе будут обеспечены постоянный мир, стабильность и безопасность», — сказал Гаджиев.

Minval.az