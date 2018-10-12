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Сегодня днем приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, сотрудники АО проводят исследование на месте происшествия.

«Наши сотрудники находятся в оползневой зоне. В некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, это будет сделано и в случае угрозы в других зонах», — сказал Мустафаев.

Согласно сообщению ПО «Азеригаз» было прекращено так же и газоснабжение 11-ти домов на этом проблемном участке.

Minval.az