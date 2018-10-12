Ни для кого не секрет, что Азербайджан сделал серьезную ставку на развитие ненефтяной экономики. Причем главная роль в этом развитии должна будет принадлежать не государственному, а именно частному сектору. В стране были созданы благоприятные условия для инвестирования и развития предпринимательства — потому неудивительно, что все больше наших сограждан хотят открыть собственное дело.

Наверняка, всем, кто задумывается о ведении бизнеса в нашей стране, будет интересен опыт других — уже прошедших начальный путь и нашедших свою нишу на рынке. Ведь запустить успешный бизнес в наши дни не такое уж лёгкое дело. Day.Az побеседовал с молодыми азербайджанскими предпринимателями Мир Мовсумом Дадашевым и Тогрулом Махмудовым, основателями компании Stuage. Недавно окончившие университет ребята смогли превратить свой start-up в работающую и развивающуюся компанию в условиях сильной конкуренции.

— Что сподвигло вас войти в столь конкурентный рынок образования за рубежом?

Тогрул Махмудов: Сегодня в Азербайджане действительно много компаний, которые занимаются образованием за рубежом. Несмотря на это, мы видим, что есть всё же большой спрос в этой сфере и люди, желающие получить образование за рубежом, нуждаются в получении более качественного сервиса и правильной информации, нежели та, которую они получают. Такая возможность оказания высококачественной услуги абитуриентам и студентам вдохновляет нас и позволяет нам заняться полезным и прибыльным делом, предоставляя сервисы высокого качества в сфере образования за рубежом. Наша компания Stuage правильно проинформирует и направит студентов в их желании получить качественное высшее образование.

Как известно, плотная конкуренция обычно приводит к низким ценам, что в свою очередь усложняет дела новым компаниям быть конкурентно-способными. Какую ценовую политику вы преследуете, и как вам это позволит конкурировать с компаниями на рынке образования?

Мир Мовсум Дадашев: На сегодняшний день многие компании не имеют фиксированной ценовой политики и предоставляют сервисы за абсолютно разные и главное за необоснованные цены. Это часто приводит к тому, что студенты остаются без желаемого результата. В отличии от таких компаний, Stuage не может позволить себе такое и работает абсолютно прозрачно, предоставляя клиентам правильную информацию об оказываемых услугах. Это увеличивает шансы наших студентов в академической сфере.

— Чем кроме ценовой политики отличается Stuage от других агенств?

Тогрул Махмудов: Сразу после основания Stuage в 2017-м году одной из первоначальных её целей являлась снабжение студента правильной информацией. Компания стремится помочь студенту получить не только качественное обслуживание в этом вопросе, но и помочь достигнуть успехов в уровне образования в целом.

Мир Мовсум Дадашев: Хотел бы добавить, что в наши дни некоторые компании просто посылают студентов в университеты, дипломы которых даже не утверждаются Министерством образования нашей страны. Как результат такие студенты остаются без обучения, действительного диплома и в итоге постоянной работы. Наша основная цель, проверив навыки студентов, обратившихся к нам, посоветовать им и их родителям подходящие университеты, чтоб они, окончив обучение, имели возможность получить хорошее образование, действительный диплом и работу.

Что ещё отличает Stuage от других компаний, занятых в данной сфере?

Тогрул Махмудов: Помимо вышесказанного, Stuage также предлагает помощь нашим студентам, которые уже поступили и учатся заграницей. Как отдельная сервисная линия, Stuage предлагает услуги частных онлайн уроков с учителями высшего класса по желаемой специальности. Вдобавок к этому, чтобы студенты не сталкивались с трудностями написания курсовых работ, помогаем им также и в этом вопросе. Это облегчает и сокращает процесс подготовки, а также помогает студенту расширить свои знания и закрепить на будущее правила и стандарты написания курсовых и дипломных работ.

И напоследок, что вы можете посоветовать студентам, которые улетают получить образование за границей?

Мир Мовсум Дадашев: Советуем не торопиться в принятии решении и принять во внимание немаловажные факторы, о которых мы упоминали в нашей беседе. Что же касается нас, компании Stuage, то мы всегда готовы помочь студентам и их родителям сделать правильный выбор. Stuage, работая прозрачно, проследит за прогрессом студента, оказывая ему всяческую помощь в течение обучения, а также поможет студентам в получении визы и с нахождением жилья. Мы считаем, полная поддержка студентов необходима в получении высоких достижений.

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