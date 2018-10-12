В Милли Меджлисе выразили обеспокоенность увеличением числа детей, идущих в русский сектор.

«Это в корне неправильная тенденция, мы должны ее вовремя предотвратить ее. Это не должно быть расценено как выступление мною против русского языка. Россия – наш стратегический партнер, дружественное государство. Но русский язык должен преподаваться как и английский», — отметила на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Говхар Бахшалиева.

По ее словам, в корне неверно отдавать первоклашек в русский сектор:

«По ту сторону Араза 35-миллионный народ борется за право получать образование на родном языке, подвергается давлению, а мы не даем своим детям образование на родном языке. Все азербайджанцы должны получать начальное образование на родном, азербайджанском языке. Это очень важно для становления преданным гражданином Азербайджана».

Она также ответила тем, кто ссылается на советский период: «Да, тогда русский язык был необходим для построения карьеры. Но на сегодняшний день наша страна независима и для карьеры важен родной язык».

Minval.az