«Скорый поезд Баку-Гянджа, который ожидается запустить к концу этого года, будет состоять из обычных и VIP-вагонов».

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

«Двухэтажные поезда для этого маршрута уже в Баку. В них имеются обычные и VIP-вагоны. Каждый вагон имеет отдельный санузел и холодильник. Вода в холодильнике предназначена для пассажиров. В передней части вагонов будут размещены небольшие кухни, где пассажирам будут предлагаться легкие закуски. В вагонах будет установлен Wi-Fi», — сказал он.

Гурбанов также сказал, что скорость поезда Баку-Гянджа будет постепенно увеличена до 150 км/ч: «Мы протестировали скорость 159 км/ч. Купленные поезда могут развивать скорость до 300 км/ч. Но на сегодняшний день это 150-160 км/ч. Железные дороги еще полностью не ограждены, и не везде построены безопасные переходы. Как только эти проблемы будут решены, мы постараемся увеличить скорость».

Minval.az