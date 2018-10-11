Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения города Губа.

Согласно распоряжению, для строительства в городе Губа 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий в городе, срок эксплуатации которых истек, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Губинского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az