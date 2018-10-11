Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось в Кабмин в связи с уничтожением зеленых насаждений, сказал в четверг замминистра Фирдовси Алиев.

По его словам, в обращении предлагается в пять раз повысить штрафы за уничтожение зеленых насаждений. «В ближайшее время медиа будут проинформированы о принятом решении», — сказал Алиев.

Замминистра отметил, что за последние десять лет ОАО «Азерландшафт» посадило 5,4 миллиона деревьев на Абшеронском полуострове и вдоль магистралей.

«Процесс будет продолжен в направлениях Баку-Газах, Алят-Астара и Баку-Гусар», — сказал Алиев.

Minval.az