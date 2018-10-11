В последнее время в отечественных СМИ неоднократно упоминалось о том, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) проверяют источник происхождения богатства у гражданина иностранного государства. Как стало известно на днях, речь идет о супруге экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева – Замире Гаджиевой.

Как ранее сообщил Minval.az со ссылкой на «Русская служба Би-би-си», Гаджиева вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов. При этом упоминается о том, что у нее было 35 банковских карт, выданных Межбанком Азербайджана.

«Би-би-си» также напоминает, что в 2016 году Джахангир Гаджиев был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.

Возможно ли вывести из страны десятки миллионов, к тому же в иностранной валюте? С этим вопросом сотрудник Minval.az обратился к эксперту в области банковского сектора, директору юридической фирмы «Акрам Гасанов и партнеры», члену Коллегии адвокатов Азербайджана Акраму Гасанову.

Как говорит эксперт, существуют различные формы вывоза денег из страны за рубеж. При этом он не исключает того факта, что экс-глава МБА обходил процедуру проверки в аэропорту, когда он вылетал за рубеж.

«К сожалению, для нашей страны является обычным делом, когда VIP-персоны не досматриваются в аэропортах. Это является нарушением закона. Но тем не менее, их не проверяют. Вполне вероятно, что супруга Гаджиева, выезжая за границу, тоже не проходила должной проверки. Так что, не исключено, что деньги были вывезены подобным способом.

Кроме того, деньги могли быть вывезены из Азербайджана контрабандным путем. С другой стороны, существует и работает вне «традиционной» банковской системы альтернативная система перевода денежных средств – так называемая система «Хавала». Либо же Гаджиевым удавалось вывозить деньги при помощи банковских карт – это самый простой способ», — пояснил эксперт. Помимо этого, Гасанов напомнил, что Дж.Гаджиева «крышевал» в свое время бывший глава упраздненного ныне Министерства национальной безопасности Эльдар Махмудов.

При этом эксперт сомневается, что азербайджанским властям удастся возвратить в казну вывезенные Гаджиевыми в Великобританию деньги.

«Имущество З.Гаджиевой будет конфисковано в пользу Великобритании, а не Азербайджана. Здесь речь может идти лишь о возврате малой части этих денег, хотя шансы крайне малы. Вероятно, деньги были переведены на офшорные счета, а выявить их владельцев будет сложно. Или же они были переведены на счета близких родственников. Так что, государству будет очень сложно вернуть эти деньги. Если в Азербайджане будет вынесено судебное решение на этот счет, то оно может быть не признано британским судом. Нам нужно подать иск в судебные органы Великобритании, и привести веские аргументы, доказательства», – подчеркнул наш собеседник.

Напомним, что на слушаниях в Лондоне адвокаты Гаджиевой назвали обвинения несправедливыми. Они заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Гаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Гаджиева в Международном банке Азербайджана.

Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества.

Бахтияр Сафаров

Minval.az