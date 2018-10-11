Газовая атака в бакинской школе стала результатом мальчишеского любопытства. Сотрудники 30-го отделения полиции Сураханского района выяснили, кто распылил газовый баллон на перемене в школе номер 76.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Сураханского района.

Напомним, что десятого октября девять шестиклассников попали в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Один из школьников распылил среди детей баллончик с перцовым газом, после чего у них началась паника. В результате происшествия были госпитализированы один мальчик и восемь девочек.

Врачи обследовали детей и не обнаружили следов токсического отравления — у них была одышка, учащенное сердцебиение и состояние, схожее с истерическим неврозом.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошел в 11:00. Ученик шестого класса А.Б., 2007 года рождения, принес в школу газовый баллончик, который ему дала мать С.Б., 1982 года рождения (имя не называем по этическим соображениям). А.Б. дал баллончик однокласснику М.М., который захотел посмотреть, каков он в действии. М.М. распылил баллончик, в результате чего девять школьников обратились за помощью в Токсикологический центр.

С виновниками происшествия правоохранителями была проведена беседа, а руководству школы дано поручение в будущем быть бдительными и проверять сумки школьников на наличие опасных предметов.

Minval.az