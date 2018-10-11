Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при кабинете министров Азербайджана заключило контракт с ООО «Conco» на реставрацию Дома Бакинских Ханов.
Как передает Интерфакс-Азербайджан, контракт предусматривает восстановление, реконструкцию Дома Бакинских Ханов и благоустройство прилегающей территории.
Стоимость договора, согласно данным сайта www.tender.gov.az, составляет 2 млн 496 тыс. 998,18 манатов.
Дом Бакинских Ханов расположен в историческом центре города Баку. Данный архитектурный комплекс датируется XVII-XVIII веками.