Неприятный инцидент произошел в одной из бакинских школ в среду, десятого октября: ученик третьего класса, попав под влияние родителей-сектантов, пытался выброситься из окна учебного заведения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Гарадагского района.

Известно, что случай имел место в школе номер 302, расположенной в поселке Алят. В 08:50 ученик третьего класса А.Г., 2010 года рождения, находясь на третьем этаже здания, влез на подоконник и заявил, что хочет покончить с собой. К счастью, ребенка удалось спасти. В настоящее время расследование инцидента ведет прокуратура Гарадагского района.

В школе номер 302, в ходе проведенных разбирательств на месте установлено, что ребенок находится под негативным воздействием своих родителей, которые являются приверженцами радикального ислама.

«Это случилось во время перемены. Ученик третьего класса побежал на третий этаж и хотел выпрыгнуть из окна. Этот мальчик отстает от программы и к тому же выяснилось, что его родители — глубоко верующие люди со всеми вытекающими из этого последствиями. Кроме того, в нашей школе во втором классе учится брат этого мальчика. Дедушка этих детей уже обращался к руководству школы и сообщил, что его сын примкнул к религиозной секте», — сказали в школе.

Дедушка попросил помощи у директора учебного заведения, чтобы последний проконтролировал вопрос получения его внуками образования. Директор даже побывал в доме у этих детей и беседовал с родителями. Для работы с школьниками привлечены также психолог и учителя.

Сообщается, что несмотря на то, что дети немного подтянулись в учебе, с их стороны не раз предпринимались попытки сбежать с уроков.

В настоящее время соответствующие структуры ведут проверку относительно причастности родителей мальчика, пытавшегося покончить с собой, к сомнительной секте.

Minval.az