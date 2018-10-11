Приверженность соблюдению принципов ОБСЕ и международного права была отложена в сторону в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, выступая во время третьей встречи председателей парламентов евразийских стран, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ОБСЕ.

Церетели выразил сожаление в связи с тем, что сохраняющаяся напряженность в евразийском регионе ведет к значительным разрывам между странами.

«Конфликты вспыхивают во всех уголках Евразии, однако принципы ОБСЕ и международного права не соблюдаются. Это, по-прежнему, не позволяет нам полностью реализовать свой потенциал», — сказал он (цитата по «Тренду»).

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