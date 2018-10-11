В китайском Шанхае планируется открыть торговые и винные дома Азербайджана.

Как сообщает «Тренд», об этом в среду было сказано в ходе встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с послом Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Министр экономики сказал, что в Азербайджане уделяется большое внимание сотрудничеству с Китаем, успешно развиваются связи между двумя странами. Было отмечено, что в 2017 году торговый оборот между странами составил 1,3 миллиарда долларов.

Было также отмечено, что в Пекине действует торговое представительство Азербайджана. Открытый в сентябре текущего года в городе Лючжоу Торговый дом Азербайджана внесет вклад не только в расширение торгово-экономических связей между двумя странами, но и в признание азербайджанской продукции в Китае и сотрудничество в сфере культуры и туризма. Вместе с тем, в китайском Урумчи также открылся винный дом. Также было сказано, что в Шанхае также планируется открыть торговые и винные дома. Все это внесет вклад в развитие торговых связей с Китаем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу первой Международной выставки импортных товаров, которая состоится 5-10 ноября в городе Шанхай. Было сказано, что азербайджанская делегация посетит Китай с целью участия на выставке. На выставке будут представлены продукция и услуги более 30 компаний Азербайджана. В ходе визита также будут обсуждаться перспективы расширения экономического сотрудничества с официальными представителями Китая.

Министр отметил, что развиваются связи Азербайджана с Китаев в сферах транзитных перевозок, логистики, торговли, инвестиций, туризма и гуманитарной сфере. На встрече также была дана информация о преимуществах Транскаспийского транспортного коридора и отмечена важность поощрения возможностей этого коридора в Китае.

Цзинхуа отметил, что Китай заинтересован в развитии связей с Азербайджаном и поделился мнением о перспективах развития сотрудничества.

Minval.az