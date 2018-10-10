Реализация проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) гарантирует энергетическую безопасность Европы, считает советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Такие проекты, как ЮГК, служат развитию и укреплению связей между странами. Считаю, что ЮГК гарантирует энергетическую безопасности Европы и играет важную роль в этом вопросе», — сказал Дж.Кент на брифинге в среду в Баку.

По его словам, в ходе визита в Азербайджан он провел встречи с руководством страны, бизнес-кругами, гражданским обществом. «Цель визита в Азербайджан и проведение здесь встреч – это развитие двусторонних отношений. Все хотят активного развития отношений между Баку и Вашингтоном. Мы, в свою очередь, хотим видеть Азербайджан процветающим и безопасным», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Дж.Кент подчеркнул, что в ходе проведенных встреч обсуждались также вопросы защиты прав человека и обеспечения фундаментальных свобод. «Обеспечение фундаментальных принципов дает толчок развитию демократического общества», — добавил он.

Представитель Госдепа также высоко оценил вклад Баку в обеспечение региональной безопасности и в этой связи отметил миротворческую роль Азербайджана в миссии в Афганистане. «Азербайджан играет важную роль в решении внутренних проблем Афганистана», — сказал Дж.Кент.

Minval.az