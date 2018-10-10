В Исполнительной власти города Баку произошли очередные кадровые назначения.
Согласно приказу и.о. главы ИВ Баку Эльдара Азизова, на должность гендиректора Производственного объединения «Лифтремонт» назначен Халид Таги оглу Алекперов.
До этого он занимал должность заведующего отделом городского хозяйства, анализа и прогнозирования социально-экономического развития ИВ Баку.
На должность заведующего отделом городского хозяйства, анализа и прогнозирования социально-экономического развития ИВ Баку назначен Аяз Гусейнов.