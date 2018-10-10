В отношении сотрудника отдела канцелярии Бакинской городской прокуратуры Эльчина Гурбанова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, он обвиняется в мошенничестве и принуждении к взяточничеству.

Так, Э.Гурбанов вместе с несколькими знакомыми, пообещав освободить из-под ареста отца жителя города Баку, получил от него определенную сумму. Однако впоследствии эти лица не выполнили данное обещание. На основе жалобы гражданина Э.Гурбанов и другие лица были задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям 178 (мошенничество) и 312 (дача взятки) Уголовного кодекса.

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