Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы, что президент РФ Владимир Путин ничего не сделал, чтобы России можно было бы вернуть право голоса в ПАСЕ. Политик на своей странице в Facebook опубликовал видео своего выступления.

«Четыре года назад из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россию выгнали из ПАСЕ. Что изменилось за эти четыре года? Путин не выполнил ни одного требования, его войска продолжают убивать украинских граждан. Сегодня российские диверсанты на моей родной Черниговщине взорвали склад боеприпасов, в результате чего эвакуированы десятки тысяч человек. 2 миллиона украинцев лишены родительского дома, не имеют работы. Путинские войска продолжают убивать людей в Сирии. Кроме Украины, оккупированы часть Грузии, Молдовы, Азербайджана. Более шести военных конфликтов на европейском континенте на совести Кремля! И ПАСЕ сегодня обсуждает вопрос возвращения Путина в состав ассамблеи! Это не изменение регламента – это измена принципам ради денег. И этой Европе мы должны подражать? В своем выступлении я жестко раскритиковал идею возвращения России в ПАСЕ. В конце концов под нашим бешеным давлением вопрос сняли с рассмотрения», – заявил Ляшко.

Minval.az