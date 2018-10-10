В средней школе № 76 поселка Говсаны Сураханского района города Баку учащиеся отравились перцовым газом.

По словам пресс-секретаря Минздрава Пярвиза Абубекирова, в связи с происшествием на место были направлены 4 бригады врачей Станции скорой медицинской помощи, 9 учеников школы доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

«Дети в возрасте от 10 до 12 лет. Их состояние оценивается как стабильное», — сказал он Репорт.

Как сообщили в полной средней школе № 76, 10 октября около 10:30 один из учеников 6 класса во время перемены со своим одноклассником в коридоре школы выпустили слезоточивый газ. Поскольку это происходило во время перемены, другие ученики попали под воздействие слезоточивого газа. Учащиеся были немедленно эвакуированы, им была оказана первая медицинская помощь, заявили в школе.

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