Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил существенно снизить уровень теневой экономики.

«В настоящее время в налоговых органах ведутся серьезные структурные реформы. Наша основная цель – устранить теневую экономику. Конечно, в каждой стране есть теневая экономика, но имеет значение ее размер», — сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

По его словам, в Азербайджане предпринимаются очень серьезные шаги для резкого сокращения уровня теневой экономики. «В прежние годы уклонение от уплаты налогов носило массовый характер, это, естественно, не позволяло нам использовать свой потенциал на полную мощность. Сегодня мы с этим боремся, все госорганы должны помочь налоговым органам в этом. Уклонениям от уплаты налогов должен быть положен конец. Это относится как к крупным, так и малым предпринимателям», — отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что предприниматели в полном объеме должны выплачивать налоги. «Никому не будут делаться льготы. Я знаю, что некоторые предприниматели надеются и опираются на чиновников, но эти времена прошли. Если какой-то чиновник будет незаконным путем создавать особые условия для предпринимателей, то он будет серьезно наказан», — отметил глава государства.

Президент добавил необходимость совершенствования учетной системы в субъектах предпринимательства.

«В налоговых и таможенных органах должна быть обеспечена прозрачность, структурные реформы должны быть продолжены. С коррупцией и взятничеством должна вестись самая серьезная борьба, и она ведется. Эти комплексные меры обеспечат поддержку улучшению бизнес-среды, создаются условия для обеспечения здоровой конкуренции, ведется борьба против монополизма», — сказал глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан активно будет использовать европейский опыт для обеспечения прозрачности в таможенной и налоговой системе.

Minval.az