Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта будут вестись исключительно между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Ильхам Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года

«Формат урегулирования армяно-азербайджанского конфликта остается неизменным. Эти переговоры велись, проводятся и должны проводиться между Азербайджаном и Арменией», — сказал И.Алиев.

По его словам, несмотря на то, что армянская сторона пыталась изменить формат переговорного процесса, Еревану не удалось достигнуть желаемых целей.

«Об этом еще раз свидетельствуют две встречи, состоявшиеся между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Произошедшие в последнее время и другие события также демонстрируют, что формат переговоров остается неизменным, этот конфликт должен в скором времени найти свое решение на основе норм и принципов международного права», — отметил глава государства.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и территориальная целостность Азербайджана никогда не была, не является и не будет предметом переговоров.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта остается неизменной. «Надеюсь, что новое руководство Армении будет демонстрировать конструктивизм в своей политике, и в скором времени наши земли будут освобождены от оккупантов», — отметил И.Алиев.

Minval.az