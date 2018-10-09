Житель Астары нанес брату ножевое ранение.

Как сообщает Report, проживающий в доме №117 по улице Самеда Вургуна Бейтулла Мени оглу Халилов 1962 г.р. был ранен братом Акифом.

По словам близких, братья живут в одном доме. Б.Халилов занимается ремонтом автомобилей. Брат собрал дрова на участке двора, где Бейтулла ремонтирует автомобили. На этой почве между братьями возник спор, в результате которого Акиф нанес Бейтулле ножевое ранение.

Получившего колотую рану в левой части грудной клетки Б.Халилова на машине скорой помощи доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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