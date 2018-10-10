Мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко опубликовала в соцсети снимок, сделанный ночью в Нью-Йорке. На нем женщина одета в облегающее ее фигуру короткое блестящее платье и сверкающие туфли на высоких каблуках.
Поклонники бросились выражать свое восхищение в комментариях к фотографии. Они считают, что в таком наряде нужно ходить исключительно с охраной. «Роскошная!», «Шикарная женщина!», «Анна — вы безупречны! Любуюсь как произведением искусства».
Следующую партию фото Анна подписала: «Пока Юсиф готовится к спектаклю, мы обозреваем Роскошную площадь перед театром Метрополитен».
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находятся в США. Они исполняют партии в Метрополитен-опере.
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