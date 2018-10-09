В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 10 октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Согласно информации МО АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Minval.az