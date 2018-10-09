«Азербайджан и Армения должны решить нагорно-карабахский конфликт мирным путем».

Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопрос азербайджанского депутата Рафаэля Гусейнова на сегодняшнем заседании осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявил глава МИД Туниса Хмайис аль-Джхинауи.

«Тунис готов выполнить все взятые на себя документами ООН международные обязательства. Однако, позиция Туниса заключается в том, что страны должны решать проблемы между собой. Тунис не вмешивается во внутренние вопросы других стран, также как и не позволяет странам вмешиваться в свои внутренние вопросы. Азербайджан и Армения должны урегулировать нагорно-карабахский конфликт между собой мирным путем», — сказал он.

Minval.az