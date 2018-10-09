Задержанный вчера в ходе спецоперации в Стамбуле азербайджанский криминальный авторитет Надир Салифов, известный как Лоту Гули, отпущен на свободу.

Как удалось выяснить Minval.az, сегодня состоялся судебный процесс, по завершению которого Салифов был освобожден в зале суда.

Ранее ведущие турецкие СМИ сообщили о возможной экстрадиции Салифова в Азербайджан. Однако наши источники опровергли данную информацию.

«Об экстрадиции в Россию или в Азербайджан не может быть и речи, Гули останется в Турции», — рассказал наш источник.

Minval.az