Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал модель выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и приемных экзаменов в высшие учебные заведения. Планируется, что данная модель начнет применяться в 2019 году.
Согласно сообщению ГЭЦ, распространенном во вторник, модель выглядит следующим образом:
Выпускной экзамен (на базе 9-летнего образования)
Первый этап (длительность экзамена – три часа)
Второй этап (длительность экзамена — 2 часа 15 минут)
Выпускной экзамен (на базе 11-летнего образования)
Экзамен проходит в один этап (длительность экзамена — 3 часа)
Максимальный балл: 300
Приемный экзамен (длительность экзамена – 3 часа)
Максимальный балл: 400
Абитуриенты будут принимать участие в конкурсе по приему в вузы на основе общей суммы набранных баллов на выпускных и приемных экзаменах (максимальный балл — 300+400=700 баллов).
Выпускники предыдущих лет, желающие поступить в вузы по I-IV группам специальностей, наряду с предметами, которые относятся к выбранной ими специальности, будут сдавать дополнительный экзамен в формате приемного экзамена. В соответствие с общей суммой набранных на обоих экзаменах баллов они смогут принять участие в конкурсе по приему в вузы.
Конкурс по V группе специальностей и по приему в средние специальные учебные заведения будет проводиться в соответствие с результатами выпускных экзаменов.