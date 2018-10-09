Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал модель выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и приемных экзаменов в высшие учебные заведения. Планируется, что данная модель начнет применяться в 2019 году.

Согласно сообщению ГЭЦ, распространенном во вторник, модель выглядит следующим образом:

Выпускной экзамен (на базе 9-летнего образования)

Первый этап (длительность экзамена – три часа)

Второй этап (длительность экзамена — 2 часа 15 минут)

Выпускной экзамен (на базе 11-летнего образования)

Экзамен проходит в один этап (длительность экзамена — 3 часа)

Максимальный балл: 300

Приемный экзамен (длительность экзамена – 3 часа)

Максимальный балл: 400

Абитуриенты будут принимать участие в конкурсе по приему в вузы на основе общей суммы набранных баллов на выпускных и приемных экзаменах (максимальный балл — 300+400=700 баллов).

Выпускники предыдущих лет, желающие поступить в вузы по I-IV группам специальностей, наряду с предметами, которые относятся к выбранной ими специальности, будут сдавать дополнительный экзамен в формате приемного экзамена. В соответствие с общей суммой набранных на обоих экзаменах баллов они смогут принять участие в конкурсе по приему в вузы.

Конкурс по V группе специальностей и по приему в средние специальные учебные заведения будет проводиться в соответствие с результатами выпускных экзаменов.

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