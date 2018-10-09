Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку нового советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку нового советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2018/10/09 15:15
Раздел: Азербайджан, Важно
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