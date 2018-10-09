В Бакинском метрополитене поездами будут управлять женщины.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в отделе по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен», завершился отбор желающих участвовать в курсах подготовки машинистов электричек.

В результате из 500 кандидатов были отобраны 17 человек и среди них — одна женщина. Изначально для участия в отборе подали заявки 10 женщин, однако из них к курсам допущена всего одна представительница прекрасного пола.

Имя будущего машиниста женского пола пока в ведомстве держат в секрете, отмечая только, что она ранее являлась сотрудницей ЗАО, однако, узнав о наборе, уволилась и решила повысить свою квалификацию.

В ЗАО также рассказали, что набранные кандидаты станут первыми слушателями обновленной учебной программы. Так, если раньше требовалось, чтобы все участники курсов имели годичный стаж работы слесарем и уже потом получали право участвовать в различных курсах, то теперь это требование ликвидировано. Кроме того, принимая во внимание мировой опыт, период обучения профессии машиниста сокращен до пяти-шести месяцев.

Все участники курсов по подготовке машинистов метрополитена будут обеспечены специальной стипендией ЗАО «Бакинский метрополитен».

Minval.az