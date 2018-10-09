Задержанный вчера в ходе операции в Стамбуле азербайджанский криминальный авторитет Надир Салифов, известный как Лоту Гули, будет экстрадирован в Азербайджан. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Как отмечает газета, Салифов был доставлен в Управление полиции и допрошен.

Вместе с тем, как сообщают источники Minval.az, Салифов может выйти на свободу уже завтра и останется в Турции.

«Об экстрадиции в Россию или в Азербайджан не может быть и речи, Гули останется в Турции», — рассказал наш источник.

Minval.az