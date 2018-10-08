В Азербайджане обнародованы правила обращения для выдачи единовременных выплат членам семей военнослужащих, ставших шехидами. Об этом говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев в ходе пресс-конференции сказал, что для исполнения в прозрачной форме указа «О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность республики и пропавших без вести во время военных операций» созданная в министерстве комиссия выполнила ряд работ.

Министр также отметил, что Государственная служба по мобилизации и призыву на воинскую службу представила министерству общий список военнослужащих, погибших за территориальную целостность и пропавших без вести во время операций до 2 августа 1997 года, министерство юстиции представило список тех военнослужащих, у семей которых имеются вступившие в силу судебные акты о выдаче страховой выплаты, а Государственная страховая коммерческая компания предоставила минтруда список военнослужащих, наследникам которых были выданы страховые выплаты. Бабаев сказал, согласно указу наследники шехидов из этих категорий получат единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов.

Как сказал министр, уже с завтрашнего дня члены семей военнослужащих могут зайти на сайт (www.mlspp.gov.az) министерства и нажать на окно «единовременная выплата».

После этого родственники должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания покойного военнослужащего и представить необходимые документы.

Наследник военнослужащего должен представить справку о смерти военнослужащего; решение суда относительно признания погибшим военнослужащего, без вести пропавшего во время боевых действий, заявление в адрес министерства и справку с реквизитами банковского счета

Справка о наследстве и данные, представленные наследником, в течение трех дней направляются в Центральную электронную информационную систему министерства труда и социальной защиты населения.

С целью выделения финансовых средств, необходимых для выдачи единовременной выплаты, министерство труда и социальной защиты населения направляет заявку в министерство финансов.

После выделения средств единовременная выплата переводится на банковский счет наследника.

Minval.az