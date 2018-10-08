Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде девятого октября посетит столицу Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе своего визита глава УМК примет участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане 10-11 октября. Ожидается, что Пашазаде выступит на съезде с докладом, а также проведет ряд встреч.

В съезде, проведение которого в 2003 году впервые инициировал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, предусмотрено участие глав ряда государств, лидеров мировых и традиционных религий, руководителей международных организаций, известных политиков, общественных деятелей и деятелей науки. Тема нынешнего съезда — «Религиозные лидеры за безопасный мир».

Minval.az