Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту в Казахстан спиртных напитков, сообщает министерство экономики.

«В ходе экспортной миссии в Казахстан, с одной из казахстанских компаний достигнута договоренность по экспорту спиртных напитков азербайджанских компаний Serq Ulduzu и Merit Brand», — отмечается в сообщении.

Кроме того, азербайджанский Gilan Holding договорился о продаже в казахстанской сети супермаркетов «Furkan» нарезанного картофеля и безалкогольной продукции «Mia».

«Также в рамках миссии Azersun Holding провел переговоры о продаже своей продукции с казахстанскими компаниями Firkan, IPE Haldakov, Rokos, Taks», -отмечается в информации.

Minval.az