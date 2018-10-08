Утвержденный на прошлой неделе новый устав, а также упразднение Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР), были в центре внимания сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, депутат Вахид Ахмедов подверг резкой критике деятельность председателя Совета директоров Руфата Асланлы.

«Палата функционирует более двух лет, и только за последние 6 месяцев, в период руководства главного исполнительного директора Ибрагима Алышова, в финансовом секторе произошло оживление. Я встречаюсь с ним 2-3 раза в неделю. Есть проблемы с кредитами, взятыми в долларах. С нормальным человеком можно нормально разговаривать. Тот же Руфат Асланлы оформил себе зарплату в 65 тыс. манатов. Думаю, что президент принял правильное решение в отношении него».

Напомним, что указом президента Азербайджана утвержден новый устав и упразднен Совет директоров ПНФР.

Minval.az