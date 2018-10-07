В понедельник, восьмого октября на территории Азербайджана будет облачно, местами пройдут дожди.

Как говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков, временами усиливающийся умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем — 18-21 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем — 16-18 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не прогнозируется, однако ночью и утром местами возможны дожди. Восточный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 8-16, днем 17-30 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

Minval.az