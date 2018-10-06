Власти города Худат Хачмазского района Азербайджана приступили к массовому переселению жителей.

Как сообщила Sputnik Азербайджан местная жительница Сона Ахмедова, этот процесс начался в сентябре. По ее словам, скупаются дома людей, проживающих в окрестностях железнодорожной станции «Худат».

«Ходят слухи, что будут переселены целые улицы, вплоть до центральной дороги, проходящей прямо посередине городка. Здесь, возможно, построят железнодорожные терминалы. Из-за этого переселения резко возросли цены на жилье. Причем, это произошло в течение последних дней», — рассказала Ахмедова.

По ее словам, в настоящее время в городке цены на частные дома выросли до 55-65 тысяч манатов.

В результате начавшегося переселения местные жители впали в панику. Никто из представителей властей пока не разъяснил подробно, с какого конкретного участка планируется переселять людей.

Между тем, глава муниципалитета Худата Эльман Аллахъяров подтвердил Sputnik информацию о переселении граждан.

Он сообщил, что свои дома, расположенные около железнодорожной станции «Худат», уже покинули 15 семей. Однако, как заверил Аллахъяров, никто из переселенных не возражал против этого. Более того, они сами же снесли дома практически до фундамента, разобрав их на кирпичи и другие строительные материалы.

На полученные в качестве компенсации средства местные жители покупают дома в других частях городка.

Глава муниципалитета рассказал, что на освободившемся участке должен быть построен грузовой терминал, однако отметил, что пока не владеет информацией о том, сколько конкретно домов планируется снести на указанной территории.

Помимо этого, он опроверг слухи о том, что переселению подвергнется практически половина городка. По его словам, будут ликвидированы лишь дома, расположенные по правую сторону от железнодорожного вокзала.

Надо сказать, что, возможно, расчистка территории предусмотрена в рамках строительства транспортного коридора, однако в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заявили, что не владеют никакой информацией касательно сноса домов в окрестностях железнодорожной станции «Худат».

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