Согласно проекту, подготовленному специалистами Бакинского транспортного агентства, на перекрестках дорог в столице началась работа по нанесению разметки-«вафельницы», говорится в субботу в сообщении агентства.

Первая «вафельница» будет нанесена на пересечении улиц С.Вургуна и А.Бакиханова. На последующем этапе планируется нанести «вафельницы» на 74 перекрестках дорог, где наблюдаются дорожные заторы и плотность транспорта.

«Вафельная» разметка способствует не только обеспечению непрерывности транспортного потока и сокращению числа задержек, более строгому соблюдению людьми правил дорожного движения, но и помогает избегать штрафов.

«Вафельная» разметка успешно прошла испытания в Лондоне в 1967 году и применяется сегодня во многих странах Европы, в США и некоторых странах Азии.

Бактрансагентство направило в соответствующие структуры проект предложения для добавления указанной разметки в соответствующие нормативные акты.

Minval.az