В воинских частях Войск Химической Защиты организован перевод вооружения и техники к эксплуатации в осенне-зимнем периоде.

Как сообщается на сайте Минобороны, основной целью занятий, проводимых в различных учебных точках, стала практическая демонстрация объема и последовательности работ, предстоящих выполнить военнослужащим в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере.

В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним руководителем занятий.

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