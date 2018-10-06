В высокогорные губинские села Хыналыг, Далыгая, Зыхыр и др. выпал снег.
Осадки в виде снега выпали ночью в большинсство горных сел и поселений.
В настоящее время высота снежного покрова составляет 2-3 см., отмечает Репорт.
В высокогорные губинские села Хыналыг, Далыгая, Зыхыр и др. выпал снег.
Осадки в виде снега выпали ночью в большинсство горных сел и поселений.
В настоящее время высота снежного покрова составляет 2-3 см., отмечает Репорт.
Дата: 2018/10/06 9:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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