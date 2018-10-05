Председатель Тарифного (ценового) совета Азербайджана Шахин Мустафаев подписал решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие госрегистрацию, говорится в пятницу в сообщении совета.

Сводный список, утвержденный данным решением, отражает торговое наименование лекарственных средств, цены которых урегулированы Тарифным советом, наименование, дозу, фармацевтическую форму сильнодействующего вещества, торговую упаковку, размер упаковки, страну-производителя, компанию-производителя, оптовую цену и розничную цену.

Решение вступает в силу с момента его подписания.

Minval.az