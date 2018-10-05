Русский язык широко распространен в Азербайджане. Большинство граждан нашей страны через него знакомятся с русской культурой, литературой и искусством. А самое главное — приобщаются к мировой науке. Русский язык помогает углубить знания не только в сфере литературы, в целом помогает в области гуманитарных наук.

В связи с этим проведение такого значительного форума у нас Баку, в Бакинском филиале Московского государственного университета имени М. Ломоносова является важным событием. Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, принимающий участие в работе проходящего в Баку международного форума «Образование в диалоге культур: мир русской школы».

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр также отметил, что проведение этого форума демонстрирует большой интерес, проявляемый в нашей стране к вопросам культуры.

Minval.az