Полная средняя школа №26 имени И.Тагиева Хазарского района города Баку распространила заявление в связи со смертью вчера учащегося в учебном заведении.

В заявлении, поступившем в Report из школы, говорится, что 4 октября в 18:00 учитель физического воспитания Теймур Аладдин оглу Аскеров увидел (он шел в поликлинику за супругой, которая работает медсестрой), что напротив поликлиники недалеко от школы ухудшилось состояние приходящегося ему близким родственником учащегося Мамедаги Зейналова. С целью оказать ребенку помощь он привел его в школу. В целях оказания помощи была вызвана скорая медицинская помощь, к сожалению, мальчик скончался.

«Выяснилось, что ребенок болел эпилепсией и ранее перенес операцию на сердце. В связи с происшествием сообщили руководству школы, были приглашены члены семьи. Родители сообщили, что знали о состоянии здоровья ребенка», — говорится в заявлении.

Minval.az